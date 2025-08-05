Франция находится в сложной экономической ситуации, госдолг государства ежесекундно растет на €5 тыс. Об этом поведал премьер-министр Франсуа Байру.

«Каждую секунду, днем и ночью, долг Франции увеличивается на €5 тыс.» — отметил он.

Байру добавил, что госдолг страны уже достиг показателя в €3,4 трлн. «Это сумма, которую даже трудно себе представить», — сказал он.

Премьер считает чрезмерную задолженность главной угрозой французской экономике и заявил о необходимости принятия срочных мер, направленных на сокращение расходов. Он также отметил стремительный рост стоимости обслуживания французского госдолга. «В 2026 году расходы на выплату процентов по долгу возрастут на €8 млрд. А в 2027 году, если ничего не будет сделано, это будет уже на €10 млрд больше. И если мы продолжим ничего не предпринимать, то к 2029 году сумма этих расходов достигнет €100 млрд в год», — сказал премьер-министр. Стоимость обслуживания долга в 2024 году составила €59 млрд.

Байру также отметил, что бюджетный дисбаланс во Франции продолжается уже больше 50 лет, что недопустимо. «Последний сбалансированный бюджет Франции был представлен, в это даже сложно вдуматься, в 1974 году», — заявил премьер-министр.