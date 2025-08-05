Объём нефтегазовых доходов России сократился в июле 2025 года в годовом выражении на 27% — до $9,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Ведомство также информирует о том, что в январе—июле текущего года нефтегазовые доходы государства уменьшились на 18,5%.

Эксперты Bloomberg считают основными причинами сложившейся ситуации следующее факторы: падение мировых цен, укрепление рубля и геополитическая турбулентность.

Отмечается, что российские нефтяники получают $58 за баррель против $76 год назад. Это усиливает давление на бюджет, где углеводороды по-прежнему дает около трети доходов.