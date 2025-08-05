Производитель модной одежды Hugo Boss AG планирует увеличить цены на свою продукцию по всему миру для того, чтобы компенсировать потери от повышения импортных пошлин в США и последствий торговых войн. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Ива Мюллера.

По его словам, на рынок США у Hugo Boss приходится около 15% годовых продаж. Примерно половина продукции на этот рынок поставляется из ЕС, для которого Вашингтон установил 15% всеобъемлющие пошлины, еще 5% — из КНР.

Bloomberg отмечает, что текущее руководство Hugo Boss стремится переориентировать бренд на более молодую аудиторию и выйти на новую траекторию роста за счет строгого контроля за расходами. В 2024 году эти планы столкнулись с трудностями из-за снижения потребительского спроса на основных рынках.