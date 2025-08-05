В Грузии продолжаются многонациональные военные учения Agile Spirit.

В качестве наблюдателей в учениях принимают участие высокопоставленные военнослужащие Министерства обороны Азербайджана.

По данным Министерства обороны Грузии, международными учениями совместно руководят командующий Западным командованием Сил обороны Грузии, бригадный генерал Коба Григолия и представитель Национальной гвардии штата Джорджия (США), полковник Уильям Кокс.

Agile Spirit 2025 проходит в двух странах региона – Грузии и Турции.