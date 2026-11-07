Россия применила северокорейские ракеты KN-23 для удара по одному из ключевых энергетических объектов Украины, написал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Об этом сообщает РБК-Украина.

В субботу он провел совещание, посвященное последствиям атаки и восстановительным работам.

По словам главы государства, минувшей ночью российские войска запустили по Украине 36 ракет, летящих к целям по баллистической траектории. Украинская ПВО смогла перехватить лишь четыре из них из-за нехватки противоракет.

«К сожалению, сохраняется значительный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot, и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки и донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы Украине дали возможность защищать жизни людей», – подчеркнул Зеленский.

Он также считает, что Россия усиливает удары по Украине и ее инфраструктуре именно сейчас, пытаясь создать дополнительные рычаги давления на Киев и его союзников.

На местах попадания баллистических ракет продолжаются экспертизы. По предварительным выводам, для атаки на один из ключевых энергетических объектов российская армия использовала ракеты KN-23 северокорейского производства.

Зеленский назвал это еще одним доказательством необходимости значительно усилить международные санкции против всех, кто помогает России и способствует гибели людей.