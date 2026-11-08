Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за возвращение обязательной военной службы в Германии.

«Германия находится под большей угрозой, чем когда-либо за долгое время. Поэтому мы должны продолжать укреплять бундесвер», – написал Зёдер в социальной сети X.

По его мнению, для этого нужны не только крупные инвестиции в оснащение и инфраструктуру вооруженных сил, но и ускорение закупок. Однако этих мер недостаточно: для национальной и коллективной обороны необходимо увеличить численность армии.

«Если для нас важна наша демократия, мы должны за нее постоять. Поэтому ясно одно: нам снова нужна полноценная воинская повинность», – подчеркнул глава баварского правительства.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), считает, что увеличить численность бундесвера можно и без возвращения обязательного призыва. В интервью газетам Funke Mediengruppe он сообщил, что сейчас в вооруженных силах служат около 190 тысяч человек – это самый высокий показатель за последние 13 лет. Об этом сообщает Tagesschau.

«Если этот курс сохранится, у нас не будет проблем с увеличением численности. Тогда не должно быть и дискуссии о воинской повинности в какой бы то ни было форме», – заявил министр.

Его позицию раскритиковали представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Заместитель председателя парламентской фракции Норберт Реттген в беседе с газетой Kölner Stadt-Anzeiger назвал преждевременными выводы, сделанные на основе первых успехов. Глава комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп, в свою очередь, отметил, что к обязательному призыву придется вернуться, если добровольного набора окажется недостаточно.