Великобритания и страны Северной Европы на следующей неделе подпишут соглашение о создании нового морского партнерства, призванного усилить противодействие России, сообщил Financial Times (FT) начальник Штаба обороны британских вооруженных сил главный маршал авиации Ричард Найтон.

Он рассказал, что новое объединение будет развивать модель Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), действующего с 2014 года под командованием Великобритании. В него входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония и сама Великобритания.

По словам Найтона, партнерство должно выйти за рамки обмена мнениями и формальных договоренностей и перейти к практическому взаимодействию военных сил стран-участниц.

«JEF пойдет дальше меморандумов о взаимопонимании, обменов мнениями и встреч, перейдя к по-настоящему практическим шагам в отношении того, как наши флоты, воздушные силы и армии будут работать вместе», – заявил он.

Одной из ключевых задач военачальник назвал противодействие подводным лодкам, которые в случае войны могут угрожать судоходству и наносить по нему удары.

Найтон также прямо обозначил Россию как главную угрозу безопасности Великобритании и ее союзников. Он также обвинил Москву в причастности к попыткам убийства, кибератакам и диверсиям в Европе и Соединенном Королевстве.

«Угроза – прежде всего со стороны России, но также и в более широком глобальном масштабе – возрастает», – подчеркнул глава британского военного ведомства.

По информации FT, соглашение о новом партнерстве подпишут 10 ноября на борту британского авианосца HMS Prince of Wales в Осло.