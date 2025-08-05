Совет директоров компании Tesla одобрил предоставление предпринимателю Илону Маску 96 млн акций на сумму около 30 млрд долларов в рамках нового соглашения об оплате его труда. Об этом информирует Financial Times.

Решение было утверждено после того, как Маск пригрозил покинуть компанию, если не получит больше акций. Вердикт одобрил специальный комитет, сформированный советом директоров, в состав которого входят только председатель правления Робин Денхолм и Кэтлин Уилсон-Томпсон.

После неудачных итогов прошлого месяца Маск возобновил свою угрозу покинуть Tesla, если ему не предоставят больше акций. Это произошло после того, как судья штата Делавэр отменил пакет выплат миллиардеру, который должен был стать крупнейшим в истории США.

«Сохранение Илона важнее, чем когда-либо ранее», — отмечается в письме компании акционерам.