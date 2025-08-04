Шельмовать – не сближать. Для шельмования достаточно брякнуть и, что эффективнее – истерически, чтобы поднять националистическую волну. Но отчего она нарастает усилиями довольно известных лиц в России, имеющей с Казахстаном союзнические отношения, обоюдовыгодное торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и иное взаимодействие?

«Героем» статей Minval Politika стал на днях известный российский журналист и телеведущий Сергей Мардан, нередкий участник скандалов в прямом эфире; сторонник возвращения смертной казни и ГУЛАГа. Не будем повторять, как он оплевал Казахстан, а заодно и Азербайджан, но обратим внимание на то, что, вероятно, ему особо «люб» Казахстан с его президентом Касым-Жомарт Токаевым.

Так, на лидера РК он «наехал» еще до «защиты» реки Волга от казахстанских инициатив, хотя великая река в его защите от «наследников Чингисхана» никак не нуждалась. Отчего так? Да оттого, что Токаев позволил себе «крайнюю вольность», публично заявив: «Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине, за мирные переговоры на основе Устава ООН».

Это очень не понравилось Мардану. «Я напомню, — гневно заявил он, — что украинская армия оккупировала часть российских регионов. Город Харьков, русский, оккупирован хохлами. … он (Токаев), учит нас как вести наши дела?… Серьезно? Казахстан учит Россию, как ей осуществлять свою внешнюю политику? Вас ничего не смущает? У вас не загорается красная лампа в голове? У меня загорается».

Ну, загорается или нет, это уже физиологическая особенность человека. Другое дело, умение ее вовремя отключить, не доводя до сильного накаливания, переходящего в националистическую истерику на ровном месте, как это случилась и в случае с реакцией на слова Токаева, который ничего не требовал, не учил Россию жить, а всего лишь выступил за прекращение войны. Собственно, «за» выступают все, включая президента Путина. Да и простые «хохлы», как уничижительно окрестил украинцев наш «герой», войны не желают. И совершенно точно: ГУЛАГа — тоже.

Но дело не в «отдельном Мардане», а в том, что подолбать государство Казахстан – этот «подарок России кочевникам» — вошло уже в дурную привычку. Помнится, власти РК запретили въезд в страну четверым действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию – за публичное распространение ими оскорбительных и враждебных высказываний в адрес Казахстана и его руководства. Так, в черный список попали тогда вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, депутаты от партии «Единая Россия» Евгений Федоров и Константин Затулин, а также глава «Россотрудничества» и бывший депутат Госдумы Евгений Примаков.

Чем же они так «отличились»? Толстой заявил, что после Украины «следующей проблемой» для России может стать Казахстан. Алматы он назвал «городом Верный, построенным русскими» (разумеется, и они строили, они там жили, и живут, и вообще их туда ссылали), и обвинял Казахстан в попытке «выдумать собственную историю», чтобы отмежеваться от России. И далее: «Казахстана просто не существовало», он стал «подарком России и СССР».

Федоров же высказался в том духе, что Россия имеет право потребовать от Казахстана вернуть территории. И вообще, по его словам, Казахстан «не вышел из состава СССР в соответствии с международным правом», а, значит, его государственность носит «не вполне законный характер».

Пригрозил Казахстану «как в случае с Украиной» — и Затулин: дело было в 2022-м; ему не понравился отказ Токаева признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Ну, а Примаков обвинял власти Казахстана в равнодушии в отношении «действий националистов против русского языка». Министр информации РК был назван тогда «русофобской дрянью».

Вообще же список отличившихся на казахстанской «ниве» гораздо длиннее с их перлами и оскорблениями в адрес Казахстана.

Справедливости ради отметим, что «действия националистов против русского языка» в Казахстане – впрочем, как и в других постсоветских государствах, были, однако власти РК им не дали разгуляться. Но когда государственный муж так рьяно акцентирует на них внимание, да еще и угрожает суверенному государству, в котором, кстати, проживают 3 млн этнических русских, то он, хотя бы в порядке справедливости, должен обратить внимание на то, какими эпитетами на его родине награждают «понаехавших» не русских, в рабочих руках которых столь нуждаются различные отрасли российской экономики.

В Казахстане на выпады российских политиков реагируют сдержанно: депутат парламента Мурат Абенов, комментируя речи Толстого, отметил, что их нельзя назвать соответствующими добрососедским и союзническим отношениям между РФ и РК. «Когда такие необдуманные заявления делает не просто депутат, а вице-спикер Государственной думы господин Толстой, считаю это абсолютно недопустимым. … Создается впечатление, что Толстой не понимает, что его слова вредят интересам самой России, о которой он якобы печется».

Говоря о «подарке» России Казахстану – подарочная тема нынче в тренде у националистов в РФ. Во-первых, в лучшем обществе подарками не попрекают, а, тем более, не претендуют на их возврат. Разумеется, в политике бывают исключения: к примеру, одна страна безвозмездно – в подарок – передала другой вооружение «из лучших чувств», но дары принимающий стал пулять из него дары приносящему. Что станет делать даритель? Скорее, уничтожать подаренное.

Но отношения России с Казахстаном – не из этого «подарочного набора». Не вдаваясь в исторические дебри, напомним, как минимум, о существовании Казахского ханства, колонизации Российской империей территории современного Казахстана, а затем и его советизации. Любая империя, в том числе, российская и советская (пусть в последнем случает она трактуется как политическое клише), ориентирована на присоединение земель, расширение, использование новых территорий (а Казахстан – кладезь полезных ископаемых, включая нефть, газ, уран) в экономических, политических иных целях.

Да, при советской власти в Казахстане шла «глобальная стройка», индустриализация, освоение целинных земель, и т.д., необходимых для развития и набирания империей силы и влияния (не забудем о Семипалатинске – полигоне для ядерных испытаний, а также – Байконуре, крупнейшем в мире космодроме). Но, в то же время, республика испытала все «прелести» периода внутрисоветского террора, раздрая в самом СССР во времена его излета. Добавим к этому, что Казахстан стал своего рода «приемником» для ссыльных и осужденных лиц, нескольких массовых переселений или депортаций, инициированных центральными властями в 1930-х и 1940-х годах: депортации немцев Поволжья, греков, крымских татар, других. Так существенную часть населения Казахстана стали составлять депортированные и спецпоселенцы.

Такой вот получился «подарок», во многом определивший пестроту этнического состава населения Казахстана (вдобавок к «стройкам века», на которые сгоняли представителей едва ли не всех республик СССР).

После провозглашения Казахстаном независимости количество этнических русских, немцев, греков, других – сократилось. Сейчас русские составляют немногим более 15% населения Казахстана (всего в стране проживают представители более 120 национальностей и народностей). По данным на 1 января 2025 года, русским языком свободно владеет 84% всего населения Казахстана – он широко применяется не только в быту, но и в документации государственных учреждений.

Но вопли по поводу вытеснения русского языка не прекращаются – несмотря на не скудное сохранение образования на нем. В подтверждение сказанному приведем данные национального сборника «Статистика образования Казахстана» по итогам 2024 года – речь о государственных общеобразовательных учреждениях, в которых учатся 90,8% всех казахстанских школьников.

Отмечается, что за последние пять лет количество казахских школ увеличилось на 18, а русских стало меньше на 190. Но: на 104 единицы возросло количество школ со смешанными языками обучения, и не только казахского и русского, но также узбекского, уйгурского, таджикского. И численность таких школ постоянно растет, их больше, чем обучающих только на казахском.

В целом же за последние пять лет количество школьников, получающих образование на русском языке, увеличилось более чем на 121 тыс., составив почти 769 тыс. учащихся.

Как видим, русскоязычное образование, особенно, в городах, остается востребованным – больше, чем в период становления Казахстана в качестве независимого государства, и спрос на него удовлетворяется.

Словом, развитию русского языка в Казахстане ничего не мешает, равно как и развитию торгово-экономических, энергетических, культурных и иных отношений между РК и РФ. Но эти отношения явно подрывают националистические выпады, угрозы и оскорбления в адрес Казахстана – и речь не столько о так называемом «бытовом» уровне в среде малокультурных людей, а о речах с широким выходом на информационное пространство – пишущей и вещающей братии, депутатов Госдумы, некоторых экспертов и аналитиков.

Отчего так? Уж не оттого ли, что Казахстан утвердился в своих суверенных правах, проводит разновекторную внешнюю политику, находясь в составе единых с Россией блоков – ОДКБ и ЕАЭС. Но они считаются содружеством суверенных государств, а не вассальных территорий, поэтому взаимодействие Казахстана с другими государствами в том формате, в котором он считает нужным и не ущемляющим интересы безопасности своих союзников, «по старой памяти» и без учета современных реалий вызывает несколько клиническую реакцию.

К тому же, дорогим «подарком России» и одной из самых успешных республик постсоветского пространства Казахстан стал, в том числе, благодаря наличию стратегически важного сырья, философии распоряжения им, экспортно-импортных операций, развития транспорта и логистики, привлечения иностранного капитала (самого разнообразного). И все это с аккуратным гашением окликов, время от времени звучащих из Москвы (и не только из нее). Можно ли внешним игрокам «простить» такое, «стерпеть», не говоря уже о том, что подобной постановки вопроса вообще не должно быть. Но она есть.

Словом, речь идет о недуге, охватившем практически все не только крупные (не говоря уже о ядерных и колониальных державах мира) государства, претендующие на доминирующие позиции в мире. Есть, однако, надежда, что мир в обозримом будущем изменится, и в нем уже не пройдет безоговорочный диктат тех центров силы, которые это мир баламутят и истребляют.

Однако выживание в одиночку – это, так сказать, не вариант. Поэтому союзниками надо дорожить, а не сталкиваться с ними лбами. И известное – «Жираф большой, ему видней» — не должно становиться аксиоматичным, когда речь идет о суверенных правах того или иного государства, его национальной идентичности и – да, без пафоса, — гордости. В таком случае если у кого, по старой памяти, загорается лампа, так пусть хоть не накаливается и не светит дальше собственной кухни.