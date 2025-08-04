В апреле 2019 года тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян в одном из своих интервью поделился планами начать против Азербайджана террористическую войну. «Встретимся лицом к лицу на территории противника, — обещал армянский министр. — Укротим противника, чтобы в следующий раз на подобные действия не шёл. Речь не о стандартных шагах, в случае необходимости наши штурмовые группы могут создать хаос в тылу противника». Армянские информированные сайты тут же «разъяснили»: имеются в виду трубопроводы, железные дороги и прочие стратегические объекты. Тогда в Баку сразу поставили вопрос ребром: в Армении министр обороны изъясняется лексикой международных террористов. В Ереване занервничали, попытались сделать вид, будто бы их министра «неправильно поняли»…

Сегодня, после того как Азербайджан одержал в Карабахе блестящую победу, вышвырнул со своей территории оккупантов и восстановил территориальную целостность, прежние громкие угрозы Тонояна и ему подобных представляют разве что архивный интерес. Но в то же время не секрет: диверсионные операции в тылу противника — это, по сути, классический приём «гибридной войны». И тем более не секрет, что накануне и во время 44-дневной войны Армения использовала не только российское оружие, но и российскую тактику. Так что громкое заявление Тонояна, о чём следовало бы хранить под грифом «строго секретно», как минимум стоит держать в голове сегодня, когда во многих странах Европы раскрываются, скажем так, диверсионно-агентурные сети, созданные российскими спецслужбами.

Так, по информации «Настоящего времени», в Лондоне в марте 2024 г. произошёл большой пожар на складе оборудования для спутникового интернета Starlink, который принадлежит украинскому бизнесмену. Как было официально объявлено в июле нынешнего года, поджог совершили пятеро молодых людей по заказу небезызвестной ЧВК «Вагнер». Кроме того, они собирались поджечь винный магазин и ресторан, принадлежащие российскому оппозиционному предпринимателю Евгению Чичваркину, а самого его усыпить и похитить — метод, практикуемый спецслужбами Кремля ещё со времён похищения генерала Кутепова. В июле того же 2024 г. двое молодых людей попытались поджечь торговый центр IKEA в Вильнюсе — тоже по заданию России. По данным Associated Press, с начала полномасштабной войны России против Украины в Европе было выявлено как минимум 70 подобных инцидентов, связанных с Кремлём. Только за прошлый год выявлено 12 случаев поджогов и взрывов, где увидели именно «российский след». Для сравнения: в 2023 году было только два подобных инцидента, а ещё годом ранее — ни одного.

Вполне возможно, что эта статистика скоро пополнится. Власти Польши объявили об аресте не менее трёх десятков агентов российских спецслужб. Это тоже в основном молодые люди, среди которых есть россияне, белорусы и украинцы, а также колумбиец и поляк. Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что именно российская разведка «приказала им совершать акты саботажа и нападения». Как полагают в Варшаве, российская агентура стоит за поджогом строительных складов, которые произошли в 2024 году в Варшаве и Радоме. Кроме того, «российский след» найден и в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года.

В Латвии весной того же 2024 года подожгли Музей оккупации — объект, который давно вызывает скрежет зубовный у Москвы. Нанять такого рода поджигателей стоит порой всего-то около 2000 $. А если провалятся — то их не жалко. И самое главное — установить непосредственную связь с Россией в данном случае куда сложнее, чем, к примеру, после попытки отравить отца и дочь Скрипалей в Лондоне, после чего фамилии двух провалившихся агентов российских спецслужб — Петрова и Боширова — стали нарицательными. Как и их фразы насчёт «Солсберецкого собора». Во всяком случае, глава антитеррористической полиции Лондона Доминик Мерфи отмечает определённый паттерн: по его словам, российским спецслужбам после отравления Сергея Скрипаля стало сложнее использовать агентов на территории Великобритании, и именно поэтому они стали прибегать к использованию наёмников-дилетантов: «Я считаю, что с 2018 года и после изменения реакции на угрозы со стороны государств, особенно со стороны России, но также Ирана и других, мы сделали Британию враждебной средой для деятельности этих правительств. Однако в результате они диверсифицировали свои подходы и теперь выходят на относительно молодых людей, чтобы те действовали от их имени в качестве посредников, выполняя их задачи».

Строго говоря, вербуют российские спецслужбы не только такого рода мелких поджигателей. В декабре 2022 г. в Германии был раскрыт ни много ни мало заговор по подготовке государственного переворота, инспирированный из Москвы. Входили в число заговорщиков весьма разношёрстные персонажи — от ультраправых до «антиваксеров», и внешне всё выглядело бы опереттой, если бы речь не шла о слишком серьёзных вопросах.

А ещё раньше была попытка террористического мятежа и государственного переворота в Черногории — маленькой, уютной, курортной стране, которая решила вступить в НАТО. Это не понравилось в Москве, и здесь готовили весьма и весьма кровавый сценарий — с уличными беспорядками, стрельбой по людям с крыш домов, убийством местного лидера Мило Джукановича… Основной движущей силой заговора должны были стать российские релоканты. Ещё задолго до украинской войны в Черногорию — славянскую, православную, расслабленную и гостеприимную — устремилось довольно много российских экспатов. Поначалу жили мирно. А потом здесь началась политическая жизнь по московской указке — «Бессмертные полки», филиалы «Ночных волков» и т. д. И в конце концов — попытка переворота.

И остаётся только догадываться, какие сценарии готовятся сегодня в отношении стран постсоветского пространства — в том числе, а вернее, прежде всего Азербайджана. Где Москва, если верить Андрею Илларионову, бывшему советнику Путина, уже пыталась устраивать государственные перевороты.