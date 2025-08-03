Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что открыт к торговым переговорам с США, но лишь в случае, если глава администрации США Дональд Трамп будет относиться к его стране как к равной.

«Мы желаем вести переговоры. Мы желаем вести переговоры на равных», — заявил Лула на мероприятии левой Партии трудящихся (цитата по Bloomberg), назвав давление неприемлемым. По его словам, власти готовы поддержать компании страны.

Президент считает, что Бразилия на данный момент «не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше». «Я не буду недооценивать важность наших дипломатических отношений с США. Но отныне они должны знать, что нам есть о чем договариваться», — сказал он, указав на то, что у страны есть экономические и политические интересы, которые она готова обсуждать.