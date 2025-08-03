Китайские ученые разрабатывают способы, которые помогут противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска. Об этом информирует Associated Press.

Сообщается, что китайская сторона рассматривает для противодействия спутникам подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, «саботаж цепочек поставок» и ударные спутники с ионными двигателями.

Правительство КНР и военные ученые уже обнародовали множество статей в журналах, в которых рассматривают способы обнаружения и уничтожения спутников Starlink.

По мнению китайских ученых, космические аппараты представляют высокий риск для правительства страны и его стратегических интересов. Опасения обусловлены связями компании Starlink с разведкой и Минобороны США, а также ее растущим глобальным присутствием.