Турция и Катар заключили пять соглашений, охватывающих сферы торговли, образования, дипломатии и обороны. Документы подписали по итогам 12-го заседания Высшего стратегического комитета двух стран.

Церемония подписания документов состоялась в президентском офисе Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Стороны договорились о сотрудничестве в области защиты прав потребителей, образования, а также мирного урегулирования конфликтов. Кроме того, было принято совместное заявление по итогам заседания комитета.

Отдельным документом стало соглашение о взаимной обороне между Турцией и Катаром, которое подписали лично Эрдоган и эмир Катара.