Немецкий автоконцерн BMW отзывает 720 796 автомобилей в США из-за риска возгорания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Ведомство рекомендовало владельцам парковать машины на открытом воздухе, вдали от зданий и других транспортных средств, до устранения неисправности.

BMW работает над решением проблемы. По данным компании, зафиксировано 10 случаев возгорания автомобилей после предыдущего отзыва в 2024 году, когда машины ремонтировали из-за неисправности водяного насоса.

Отзыв затронет автомобили BMW 3-й и 5-й серий, X1, X3, X4, Z4, а также некоторые другие модели, выпущенные в период с 2012 по 2018 год.