Ирак, второй по величине производитель нефти в OPEC, ищет альтернативные маршруты экспорта нефти после того, как война с Ираном нарушила судоходство через Ормузский пролив, который обычно используется для вывоза иракской нефти, пишут СМИ.

Возле нефтехранилища неподалеку от Басры сотни автоцистерн выстраиваются в очередь для загрузки иракской сырой нефти: ее повезут в сирийский порт Баниас по сухопутному маршруту через пустыню, который практически не использовался на протяжении десятилетий. Об этом в пятницу 13 ноября сообщает информационное агентство Reuters.

Несмотря на более высокие транспортные расходы, сухопутный маршрут вновь стал привлекательным благодаря завершению многолетнего конфликта в Сирии. Хотя Ирак экспортирует большую часть своей сырой нефти через терминалы в Персидском заливе, маршрут через Сирию стал небольшой по объемам, но стратегически важной альтернативой для транспортировки нефти.

С прошлого месяца катарская энергетическая группа UCC Holding перевозит иракскую сырую нефть автоцистернами в Банияс, сообщил генеральный директор государственной Basra Oil Company (BOC) Бассем Абдель Карим. По его словам, UCC начала перевозить от 120000 до 150000 баррелей в сутки в рамках контракта с государственной компанией по сбыту нефти SOMO. Объемы поставок зависят от наличия автоцистерн.

Согласно данным вторичных источников, приведенным OPEC в последнем ежемесячном отчете, в октябре Ирак добывал почти 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки, примерно на 500000 баррелей больше, чем месяцем ранее.