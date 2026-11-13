В Азербайджане изменены ставки импортных таможенных пошлин на осетровую икру, табачную продукцию и отдельные виды текстильных материалов. Соответствующие поправки внесены в постановление Кабинета министров.

Согласно изменениям, новые ставки будут действовать до конца декабря 2030 года.

Пошлина на импорт осетровой икры установлена на уровне 15%, но не менее 200 долларов за килограмм. Ранее она составляла 15% от импортной стоимости.

Для сигар, сигарет и сигарилл будет применяться пошлина в размере 15%, но не менее 3 долларов за каждую тысячу штук. До этого ставка составляла 0,5 доллара за тысячу штук.

Кроме того, пошлина на текстильные материалы, пропитанные поливинилхлоридом (ПВХ) или имеющие покрытие из него, повышена с 0% или 5% до 15%.