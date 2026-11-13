В Азербайджане планируется установить общий лимит заимствований государственных предприятий на среднесрочный период. Об этом было заявлено 13 ноября на заседании коллегии Министерства финансов под председательством министра финансов Сахиля Бабаева.

На заседании обсуждались вопросы приведения финансовой отчетности госпредприятий в соответствие с международными стандартами, совершенствования политики заимствований и оптимизации механизмов представления отчетности.

Было отмечено, что в рамках нового подхода будет установлен общий лимит заимствований государственных предприятий на среднесрочный период.

Кроме того, с 2027 года планируется внедрить новую скоринговую методологию в сфере составления и исполнения бюджета, а также бюджетной отчетности.