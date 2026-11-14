Световой меч Дарта Вейдера, который использовался в фильмах «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» (1980 год) и «Звездные войны: Возвращение джедая» (1983), продали на аукционе за 4,8 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Меч использовался как исполнителем роли Дарта Вейдера актером Дэвидом Проузом, так и его дублером. Именно этот меч держал Дарт Вейдер перед тем, как произнести знаменитую фразу «Я твой отец», отмечает CNN.

Световой меч Дарта Вейдера стал самым дорогим из когда-либо проданных предметов, связанных со «Звездными войнами», заявили в Heritage Auctions. Предыдущий рекорд принадлежал световому мечу Люка Скайуокера — его продали за 3,75 миллиона долларов на торгах того же аукционного дома в июле.