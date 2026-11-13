Лидеры ЕС на саммите в Дублине согласовали делегацию для участия в экспертных переговорах с Россией, в нее войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в ЕС Великобритании. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на европейский источник.

Фактически страны ЕС утвердили тот же состав группы, что летала в Абу-Даби.

Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также за столом переговоров на момент их начала присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Европейцев.