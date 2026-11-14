Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что нестабильность в работе радиолокационной связи в центрах управления воздушным движением привела к сбою и приостановке вылетов.

The New York Times пишет, что об этом он сказал он пресс-конференции вместе с министром внутренней безопасности Маркуэйном Маллином.

На момент распоряжения Федерального управления гражданской авиации (FAA) приостановить полеты, в воздухе находилось более 3 500 самолетов, уточнил он.

Даффи возложил вину на «невероятно устаревшую систему управления воздушным движением».

Министров спросили, могут ли они со «стопроцентной уверенностью» заявить, что сбой не стал результатом кибератаки или вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта.

«Сейчас нельзя быть уверенным ни в чем, — ответил Маллин. — Но, судя по всему, это не так».

Глава Минтранса уже несколько месяцев добивается от конгресса выделения дополнительных $30 млрд на модернизацию системы управления воздушным движением, пишет газета. Теперь, заявил он после сбоя, требуется $50 млрд

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило вылеты из всех аэропортов на территории страны. Ограничения оставались в силе более четырех часов, за это время были отменены 5 117, задержаны 9 814 рейсов. Запрет коснулся около 1,5 млн авиапассажиров.