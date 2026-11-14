Ирак восстанавливает транспортировку нефти через Ормузский пролив и Оманский залив на мировой рынок под защитой американских военных. Об этом заявил глава МИД страны Фуад Хусейн, сообщает телеканал Dijlah TV.

«Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США», — отметил министр.

По словам Хусейна, дипломатические усилия Багдада направлены прежде всего на урегулирование кризисов и защиту Ирака от последствий региональных конфликтов.

Он также заявил, что регион находится в состоянии «ни войны, ни мира» на фоне опасений возможного возобновления противостояния и дальнейшей эскалации напряженности.