Супруга короля Нидерландов Виллема-Александра — королева Максима после завершения военной подготовки стала офицером запаса в звании подполковника сухопутных войск. Об этом сообщила пресс-служба Королевского дома Нидерландов.

Вместе с 23 другими офицерами запаса Максима принесла присягу командующему сухопутными войсками генерал-лейтенанту Яну Свилленсу.

Церемония состоялась в пятницу в Королевской военной академии в городе Бреда. После прохождения подготовки и принесения присяги королева получила офицерское звание подполковника.