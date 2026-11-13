Бундестаг принял закон о расширении полномочий Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Федерального ведомства по охране конституции (BfV). За документ во втором и третьем чтениях проголосовали 308 депутатов, против выступили 190, еще 71 парламентарий воздержался.

Согласно новым правилам, BND получит право напрямую реагировать на непосредственные угрозы и проводить превентивные мероприятия при возникновении опасности со стороны иностранных государств.

В свою очередь, BfV сможет применять меры «скрытого вмешательства без использования силы», исходя из оперативной необходимости. Кроме того, контрразведка получит возможность самостоятельно ограничивать сотрудничество с иностранными спецслужбами, если оно будет угрожать интересам Германии или ее федеральных земель.

Обе службы также наделят дополнительными полномочиями в сфере кибербезопасности. В частности, они смогут отслеживать цифровые следы кибератак и информационные системы злоумышленников. Помимо этого, будет увеличен разрешенный срок хранения разведывательных данных BND с учетом практики европейских стран-партнеров.

В августе немецкие власти также разрешили спецслужбам проводить диверсионные операции за рубежом и взламывать устройства граждан.