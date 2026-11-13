Чехия и Азербайджан рассматривают возможности расширения сотрудничества в сфере авиации, включая поставки чешских самолетов L-39NG.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Дублине, передает Report.

А. Бабиш сообщил, что Прага предлагает Баку модернизированные учебно-боевые самолеты L-39NG производства компании Aero Vodochody, которые продвигаются на международном рынке как экономичное средство противодействия беспилотникам.