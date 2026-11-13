Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным в 2015 году мог привести к тому, что Украина не сохранилась бы в нынешнем виде.

По ее словам, в тот период российские войска были близки к захвату Украины, поэтому попытки добиться перемирия или договоренностей с Москвой были необходимы.

«Из-за войны в Украине меня обвиняют в том, что я поступила совершенно неправильно, ведя переговоры с Россией. Вернемся в 2015 год, когда российские войска были на грани того, чтобы просто захватить Украину. Тогда было абсолютно необходимо попытаться добиться хотя бы какого-то перемирия или договоренности», — сказала Меркель.

Она также отвергла утверждения о том, что переговоры с Владимиром Путиным изначально были ошибкой.