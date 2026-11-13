Президент России Владимир Путин первоначально рассчитывал на четыре сценария достижения своих целей в Украине, однако два из них — военный разгром украинской армии и принуждение Киева к капитуляции на условиях Москвы — пока не реализуются, пишет The Wall Street Journal.

По оценке издания, Кремль теперь делает ставку на два других сценария: разрушение украинской экономики непрерывными ракетными и беспилотными ударами и ослабление европейской поддержки Киева на фоне усиления партий, выступающих против помощи Украине.

Эксперты полагают, что Путин может дождаться весны 2027 года, чтобы оценить последствия ударов по украинской инфраструктуре и политических изменений в Европе, включая предстоящие президентские выборы во Франции.

При этом, отмечает WSJ, российская армия демонстрирует слабые результаты на востоке Украины, а попытки окружить украинские позиции в Донбассе не принесли ожидаемого успеха.

В то же время экономические возможности самой России ограничены. Военные расходы достигают трети государственных затрат, растёт бюджетный дефицит, а регионы сокращают выплаты семьям погибших военнослужащих.

По мнению аналитиков, даже в случае неудачи нынешней стратегии Москва скорее изменит методы достижения своих целей, чем откажется от них.