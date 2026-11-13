В Иране власти призвали граждан экономить газ из-за повреждений на газоперерабатывающих предприятиях. В частности, с таким обращением в соцсети Х выступил исполняющий обязанности министра нефти страны Хамид Бовард.

«Благодаря неустанным усилиям преданных делу коллег поставки газа продолжаются бесперебойно, но я прошу население экономить газ в эти холодные дни», — написал он.

Заявление министра прозвучало после того, как он прибыл к месту повреждения платформы на 14-м участке газового месторождения Южный Парс, чтобы «узнать о положении рабочих, о мерах по восполнению потерь в добыче газа на этой платформе и о реконструкции газоперерабатывающих заводов».