Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассматривает возможность выдвижения собственного кандидата на пост президента страны, пишет Bild со ссылкой на источники. По информации издания, им может стать бывший игрок национальной сборной по футболу Томас Бертольд.

Однако, отмечает Bild, выдвижение «несистемного» кандидата, вероятно, приведет к политическому тупику, если действующие партии объединятся в блок против АдГ. ХДС/ХСС выдвинул единым кандидатом Ильзе Айгнер — председателя ландтага Баварии. Ее кандидатуру также поддерживают СДПГ и «Зеленые», что обеспечивает ей большинство голосов.

В настоящее время АдГ находится под наблюдением Федерального ведомства по охране Конституции в статусе подозреваемой в экстремистской деятельности организации. Некоторые региональные отделения партии признаны земельными ведомствами по охране конституции правоэкстремистскими. При этом в феврале 2026 года административный суд Кёльна удовлетворил иск АдГ, приостановил этот статус и обязал ведомство воздержаться от публичной классификации партии как экстремистской до вынесения окончательного вердикта.