Польша временно прекращает финансирование программы PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское вооружение для передачи Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Я сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что мы в настоящее время пока не будем делать взносы в программу PURL — европейские деньги на американское оружие для Украины», — сказал Туск.

В качестве причин такого решения глава польского правительства назвал высокий бюджетный дефицит и значительные расходы страны на оборону.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ее рамках европейские государства и Канада финансируют закупку американской военной продукции, в том числе средств противовоздушной обороны и боеприпасов, для последующей передачи Украине.