В Баку произошло автомобиль сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу в нескольких метрах от подземного перехода. Соответствующие кадры опубликовало Министерство внутренних дел Азербайджана.

Авария произошла вечером в Низаминском районе столицы, на пересечении проспекта Бабека и улицы Камрана Афкари.

По данным МВД, несмотря на наличие поблизости подземного пешеходного перехода, мужчина попытался перебежать проезжую часть и попал под колеса движущегося автомобиля.

По факту происшествия проводится расследование.