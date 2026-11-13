Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что не боится угроз со стороны Ирана в свой адрес. Заявление прозвучало в эфире телеканала CNBC.

«Меня не запугать тем, что они распространили эти угрозы в отношении меня и других членов нашей администрации», — отметил он.

По словам Бессента, угрозы со стороны Тегерана свидетельствуют о том, что политика Вашингтона по оказанию максимального экономического давления на Иран работает.

Глава минфина назвал Корпус стражей исламской революции (КСИР) «опасным зверем, загнанным в угол».