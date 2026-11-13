Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние переговоры США и России дают надежду на завершение войны. По его словам, Евросоюз станет полноправным участником мирного процесса, а следующий раунд переговоров может пройти в ОАЭ или Швейцарии.

После визита в Москву спецпосланники Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в Дублин, где встретились с Зеленским. Украинский лидер сообщил о прогрессе в привлечении Европы к переговорам и разблокировке трёхстороннего формата.

Кушнер заявил, что Владимир Путин готов допустить европейских представителей к следующим переговорам. «Мы не можем заключить это соглашение без участия европейской стороны», — подчеркнул он.

Уиткофф назвал переговоры в ОАЭ положительными и сообщил о подготовке нового раунда. Одним из результатов должен стать крупнейший обмен пленными.

Зеленский подчеркнул необходимость перехода к конкретным договорённостям о прекращении огня. Украинская делегация уже покинула Дублин.