Украина обратилась к Пентагону и компании SpaceX с просьбой разъяснить причины новых ограничений в работе системы Starshield, которые усложняют перехват российских беспилотников.

Как отметило издание Axios, это уже второй случай за последнее время, когда Украина сталкивается с проблемами в работе системы Starshield – военной версии спутниковой сети Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска. В частности, украинские военные используют Starshield для управления разведывательными операциями и перехвата дронов.

В ответ на запрос Axios в SpaceX заявили:

«Это неправда. Никаких изменений не было».

Издание отметило, что по словам украинского чиновника, ограничения наблюдаются уже три дня:

«В первый день они составляли 10%, во второй – 50%, а сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий».

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил, что система Starshield отключается, когда беспилотники развивают скорость около 160 км/ч.

«На данный момент мы не получили никаких разъяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона», – добавил он.

Двухпартийная группа Конгресса по Украине заявила, что «крайне обеспокоена» сообщениями о замедлении работы системы Starshield, и потребовала от администрации президента США Дональда Трампа и компании SpaceX предоставить «полный отчет» по этому вопросу.