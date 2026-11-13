Ограничения в работе американской спутниковой системы Starshield, используемой украинскими военными, действуют уже третий день и постоянно усиливаются. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По словам источника, ситуация стремительно ухудшается. Если в первый день ограничения затрагивали 10% операций, то во второй — уже 50%. Теперь, как утверждается, из-за проблем со связью срываются все миссии украинских беспилотников.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил, что Starshield отключается, когда скорость дронов превышает 100 миль в час (161 км/ч). При этом Киев до сих пор не получил объяснений от SpaceX или Пентагона.

Однако компания Илона Маска опровергла информацию о введении новых ограничений.

«Это неправда. Никаких изменений не было», — заявили в SpaceX в ответ на запрос Axios.

Примечательно, что украинские чиновники говорят не о гражданской системе Starlink, а о её военной версии Starshield. Ранее Илон Маск заявлял, что управление Starshield находится в ведении Пентагона, а не его компании.