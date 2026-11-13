Рабочие группы Армении и США провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Встреча прошла под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Армении Вагана Костаняна и заместителя помощника госсекретаря США Питера Андреоли.

Стороны рассмотрели ход реализации отраслевых инициатив, предусмотренных двусторонней Хартией, вопросы, связанные с проектом TRIPP, а также другие направления двусторонней повестки.