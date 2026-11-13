Расширение энергетического сотрудничества с ЕС, стратегическое партнерство с Великобританией, отношения с Украиной и продолжение диалога с Арменией стали ключевыми итогами участия Азербайджана в 9-м саммите Европейского политического сообщества в Дублине. Об этом говорится в статье Euronews, посвященной встречам президента Ильхама Алиева на полях саммита.

Издание отмечает, что на полях саммита азербайджанский лидер провел около 12 двусторонних встреч, в ходе которых обсуждались энергетика, транспортные связи, безопасность, технологии и региональное сотрудничество.

Расширение энергетического сотрудничества с ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна намерена увеличить и диверсифицировать поставки энергоресурсов в Европу, расширив их географию за пределы 10 государств-членов ЕС, которые уже получают азербайджанский газ.

На полях саммита глава государства встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили долгосрочные энергетические контракты в контексте успешного сотрудничества Азербайджана и Евросоюза в сфере поставок газа.

Euronews напоминает, что стратегическое партнерство Азербайджана и Евросоюза в энергетической сфере было установлено в 2022 году.

Председатель Евросовета подчеркнул взаимную выгоду сотрудничества между сторонами.

Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан увеличил поставки газа в Евросоюз с 8 млрд до 13 млрд кубометров.

Сотрудничество также охватывает возобновляемую энергетику, развитие которой является одной из стратегических целей Азербайджана. Алиев указал на соглашение между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией об экспорте «зеленой» энергии на европейские рынки.

Стороны обсудили развитие транспортных связей в рамках глобального Среднего коридора, соединяющего Азию с Европой через Южный Кавказ, Центральную Азию и Черное море.

Стратегическое партнерство с Великобританией

В Дублине президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

Новая структура партнерства охватывает безопасность, торговлю и инвестиции, возобновляемую энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и передовые технологии.

Британские официальные лица назвали подписание декларации исторической вехой. Лидеры двух стран договорились расширять взаимную торговлю и связи между частными компаниями.

Азербайджан и Великобритания также договорились поддерживать развитие Среднего коридора, транспортных, логистических и инфраструктурных проектов, способствующих трансграничной торговле и инвестициям.

Продвижение мирного процесса с Арменией

Ильхам Алиев провел в Дублине новые переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, продолжившими исторический мирный процесс между двумя странами.

Стороны обсудили укрепление мира, делимитацию границы, объединение электросетей и другие вопросы.

Лидеры также рассмотрели ход реализации проекта TRIPP, включая планирование его железнодорожной и автомобильной составляющих.

Расширение европейских контактов

В Дублине Ильхам Алиев также встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили модернизацию инфраструктуры Южного газового коридора и развитие двусторонних отношений, важной составляющей которых является Трансадриатический газопровод (TAP).

На встрече с президентом Молдовы Майей Санду были рассмотрены энергетическое сотрудничество, укрепление энергетической безопасности этой страны, а также развитие торгово-экономических связей.

Президент Азербайджана также провел переговоры в энергетической сфере с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отмечает Euronews.