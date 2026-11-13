Москва выдвинула масштабные требования по пересмотру европейской архитектуры безопасности в рамках неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Как сообщает Bild, российские предложения были также представлены европейским представителям на переговорах в Абу-Даби.

По данным издания, Россия требует выхода Финляндии из НАТО и отказа альянса от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве.

Москва также настаивает на сохранении контроля над оккупированными украинскими территориями и передаче ей всего Донбасса, включая районы Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем Киева.

Согласно предполагаемому плану, Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО. При этом её возможное членство в Евросоюзе не исключается. Кроме того, предлагается демилитаризовать порты Одессы и Николаева и обеспечить свободу судоходства в Чёрном и Балтийском морях.

Требования затрагивают и Молдову. Россия предлагает преобразовать страну в федерацию с участием Гагаузии и Приднестровья. В случае вступления Молдовы в ЕС этим регионам предлагается предоставить право проведения референдумов о независимости.

В обмен Москва, по информации Bild, готова вывести ядерное оружие из Беларуси, отказаться от размещения там ракет средней дальности и вывести российские войска из Приднестровья.