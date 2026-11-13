После нескольких дней относительно теплой погоды с вечера 15 ноября на территории Азербайджана ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, прогнозируется периодическое усиление северо-западного ветра. Температура воздуха постепенно понизится на 5–10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 16 ноября в некоторых местах возможен дождь.

В районах страны осадки начнутся с северных и западных регионов вечером 15 ноября. В отдельных местах осадки могут усилиться, ожидаются грозы и град. В горных районах возможен снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключается кратковременное прохождение паводков и селевых потоков по некоторым рекам Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.

Неустойчивая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до вечера 16 ноября.