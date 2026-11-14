21-летний грузинский борец вольного стиля Саба Лазишвили встретится с 46-летним бывшим претендентом на титул UFC американцем Юрайей Фейбером на турнире RAF 14, который пройдет 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Лазишвили, близкий друг бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили, заменит россиянина Умара Нурмагомедова, который, предположительно, находится под арестом в ОАЭ после массовой драки с грузинскими спортсменами.

По имеющимся данным, российский боец ММА Усман Нурмагомедов приговорен к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч дирхамов (около 6,7 млн рублей). Аналогичный приговор вынесен одному из сопровождавших его мужчин. Двалишвили и Лазишвили избежали тюремного срока: каждому назначен штраф в 50 тысяч дирхамов, предположительно, за распространение видеозаписей инцидента.

По информации брата Лазишвили, грузинских спортсменов должны были освободить 13 ноября. Ожидается, что штрафы за них оплатит организатор турнира Real American Freestyle.

Инцидент произошел 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби. Во время интервью Нурмагомедов подошел к Двалишвили и ударил его, после чего между членами обеих команд вспыхнула массовая потасовка. Полиция задержала десять человек и передала материалы дела в прокуратуру.