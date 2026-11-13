В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялось мероприятие «Отступающее море: климат, природа и люди в Каспийском регионе». Мероприятие организовало Общественное объединение IDEA в партнерстве с Международным союзом охраны природы (IUCN).

Выступая на открытии мероприятия, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева отметила, что снижение уровня Каспийского моря угрожает существованию редких видов живых организмов, в том числе осетровых рыб и каспийских тюленей.

Она подчеркнула необходимость расширения научных исследований, международного сотрудничества и совместных действий для решения экологических проблем Каспия.

Рассказывая о проектах IDEA, Лейла Алиева сообщила, что для изучения причин сокращения численности каспийских тюленей были организованы научные экспедиции. Кроме того, для восстановления рыбных запасов в водоемы выпускали мальков различных видов рыб.

Отдельно Лейла Алиева остановилась на инициативах по очистке побережья Каспия. Было отмечено, что с 2011 года к соответствующим акциям присоединились около 7 тысяч добровольцев. За это время было собрано и направлено на переработку более 120 тонн отходов.

Лейла Алиева подчеркнула, что будущее Каспийского моря зависит от решений, принимаемых сегодня, и призвала сохранить его природное богатство для будущих поколений.

На открытии также выступили заместитель генерального директора IUCN Стюарт Магиннис и директор Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Дарио Ликути.

В панельных дискуссиях приняли участие эксперт IDEA по каспийским исследованиям Эльнур Сафаров, представитель британского Университета Лидса Саймон Гудман, основатель и исполнительный директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах, а также представитель Женевского университета и председатель сети Caspisnet Александр Хеджази.

Участники обсудили климатические факторы, влияющие на снижение уровня Каспия, сохранение биоразнообразия, адаптацию морских экосистем к меняющимся условиям и укрепление регионального сотрудничества.

В завершение мероприятия был показан короткометражный документальный фильм IDEA, посвященный экологической ситуации на Каспийском море.