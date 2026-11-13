Китай провёл масштабные необъявленные военные учения в западной части Тихого океана и вокруг Тайваня, сообщает Reuters. В пиковый момент в регионе находились более 100 кораблей ВМС и береговой охраны КНР.

По данным тайваньских чиновников, военные имитировали атаки на города и военные объекты, включая цели на Тайване. Также сообщается о запуске межконтинентальной баллистической ракеты с китайской подлодки.

В Тайбэе манёвры назвали «тихим запугиванием». Учения прошли накануне саммита АТЭС, где ожидается встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Пекин утверждает, что манёвры носили плановый характер и не были направлены против какой-либо страны.