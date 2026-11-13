Из Грузии в Азербайджан экстрадирован гражданин страны Тельман Муса оглу Аллахвердиев, находившийся в международном розыске, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Министерство юстиции Грузии удовлетворило запрос азербайджанской стороны о его выдаче в соответствии с международными конвенциями о правовой помощи и экстрадиции.

Аллахвердиев подозревается в уклонении от уплаты налогов, а также взносов на страхование от безработицы, обязательное медицинское страхование и обязательное государственное социальное страхование в особо крупном размере.

По данным следствия, соответствующие подозрения были установлены в рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана. В связи с этим было принято решение о привлечении Аллахвердиева к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

Поскольку мужчина скрылся от следствия, его объявили в розыск. Впоследствии он был задержан в Грузии и передан азербайджанским правоохранительным органам.