В Азербайджане задержан 25-летний мужчина, который создавал поддельные компрометирующие фотографии студентов с помощью искусственного интеллекта и требовал у них деньги за удаление публикаций.

По данным МВД, задержанный Илькин Нахмедов использовал фотографии и видеозаписи студентов, найденные в социальных сетях TikTok и Instagram. С помощью ИИ-программ он изменял изображения, добавлял к ним оскорбительные и порочащие выражения, а затем размещал материалы в поддельных аккаунтах.

После публикации мужчина требовал от студентов деньги за удаление компрометирующего контента.

По данному факту Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД возбудило уголовное дело. Расследование продолжается.