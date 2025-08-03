США, учитывая положения конвенции Монтрё, должны будут запросить разрешение у Турции в случае отправки своих подводных атомоходов в Черное море. Данная информация приводится в сообщении газеты Türkiye со ссылкой на специалистов по международному праву.

Конвенция Монтрё была заключена в 1936 году и восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Данный документ регулирует проход военных кораблей через проливы. В мирное время черноморским государствам разрешено проводить через проливы свои военные корабли любого класса, уведомив Турцию. Для нечерноморских стран существуют ограничения по тоннажу и срокам пребывания военных кораблей. Во время войны Турция может закрыть проливы для боевых кораблей, если она участвует в противостоянии или считает, что находится под угрозой войны.

«Я не думаю, что Турция даст такое разрешение», — заявил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией. По его словам, в ответ на заявления российской стороны он распорядился о размещении атомных подводных лодок с целью «защитить наших людей».