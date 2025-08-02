Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты находятся в полной готовности к возможной ядерной конфронтации с Россией. Такое заявление он сделал на фоне угроз со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — подчеркнул Трамп.

По его словам, в ответ на заявления российской стороны он распорядился о размещении атомных подводных лодок с целью «защитить наших людей».

«Мы должны быть осторожны. Угроза была сделана, мы не думаем, что это было уместно. И я поступил так ради безопасности людей», — добавил американский лидер.