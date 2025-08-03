Прошло три года со дня операции «Возмездие», осуществленной подразделениями ВС Азербайджана.

3 августа 2022 года члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии. В результате погиб наш военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и соорудить там новые боевые позиции.

В результате ответной операции «Возмездие», осуществленной подразделениями азербайджанской армии, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.

В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.