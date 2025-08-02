Президент США Дональд Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер после публикации «шокирующе» слабых показателей рынка труда, сообщает Reuters.

«Трамп обвинил ее в манипуляции данными. В тот же день член Совета управляющих Федеральной резервной системы страны Адриана Куглер объявила о досрочном уходе в отставку. Это дает Трампу возможность назначить своего кандидата в руководство ФРС раньше, чем ожидалось», — отмечается в сообщении.

«Нам нужны точные данные по занятости. Я отдал распоряжение моей команде немедленно уволить эту политическую назначенку Байдена. Ее заменит кто-то гораздо более компетентный и квалифицированный», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.