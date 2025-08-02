Азербайджанский политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу считает, что президенту Ирана Масуду Пезешкиану на самом деле хорошо известны ответы на вопросы, которыми он задаётся.

Напомним, минувшим днём иранский президент заявил о необходимости укрепления связей со странами региона, в частности с Азербайджаном, и призвал к единству мусульманских государств.

Говоря об отношениях с Баку, Пезешкиан отметил, что ранее звучали разные мнения о позиции Азербайджана, однако он лично побывал в стране и считает её население «родным и близким». В то же время Пезешкиан задался вопросом: «Как может быть, что я не могу поехать туда и заключить с ними союз, а Израиль может сделать это? Я должен задать себе вопрос: в чём моя ошибка, почему я не смог установить с моими братьями и сёстрами дружеские и здоровые отношения, а Израиль смог? Виноват я, не они. Они — наши братья и сёстры, наши родные и близкие».

Комментируя эти высказывания, Шахиноглу указал на то, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул важность расследования причин провала переговоров между Ираном и Азербайджаном: «Он понимает суть проблемы».

По его словам, Пезешкиан развил эту тему, подчёркивая наличие всех возможностей для установления хороших отношений с Азербайджаном, но при этом подчёркивает недостаточную у Тегерана политическую волю.

«Масуд Пезешкиан хорошо знает ответы на поднимаемые им вопросы и старается их не озвучивать. Ответ на вопрос о том, почему это невозможно с Ираном, но возможно с Израилем, очень прост. Поскольку консервативные круги, принимающие решения в Иране, не хотят признавать Азербайджан как независимое государство, они считают необходимым вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал политолог.

Эксперт напомнил, что Иран во время оккупации азербайджанской территории не разорвал связи с оккупантами, но при этом заявлял, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

«Даже сейчас консерваторы говорят, что Зангезурского коридора быть не должно. Какое отношение имеет к вам Зангезурский коридор? Этот коридор пройдёт через Азербайджан и Армению, и два государства решат этот вопрос между собой», — добавил он.

По его словам, Баку выступает против действий Израиля в Газе, «и Тель-Авив рано или поздно должен признать независимость Палестинского государства»: «Эта позиция Азербайджана ясна. Однако Израиль не вмешивается во внутренние дела Азербайджана, не формирует в нашей стране группу поддержки и не делает заявлений против Зангезурского коридора».

«Поэтому, говоря словами Масуда Пезешкиана, у Израиля получается, а у Ирана — нет. А если консерваторы прислушаются к президенту Ирана — может, и получится. Позиция президента Ирана совпадает с позицией Ильхама Алиева. Зангезурский коридор не представляет опасности для Ирана.

Азербайджан также будет использовать Аразский коридор, проходящий через территорию Ирана. Иран, в свою очередь, будет использовать коридоры, проходящие через территорию Азербайджана. Между тем возобновление авиасообщения между Баку и Тебризом также должно положительно сказаться на отношениях между двумя странами. Тем не менее консерваторы в Иране выступают против дружественных отношений президента Масуда Пезешкиана с Азербайджаном», — заключил Шахиноглу.