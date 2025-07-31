Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости укрепления связей со странами региона, в частности с Азербайджаном, и призвал к единству мусульманских государств.

«Мы должны действовать сообща. Вместе со всеми мусульманами, которые нас окружают. Если мы будем рядом, они (другие) не смогут прийти», — подчеркнул он.

Говоря об отношениях с Баку, Пезешкиан отметил, что ранее звучали разные мнения о позиции Азербайджана, однако он лично побывал в стране и считает её население «нашими родными, нашими близкими».

«Как может быть, что я не могу поехать туда и заключить с ними союз, а Израиль может сделать это? Я должен задать себе вопрос — в чём моя ошибка, почему я не смог установить с моими братьями и сёстрами дружеские и здоровые отношения, а Израиль смог? Виноват я, не они. Они — наши братья и сёстры, наши родные и близкие», — сказал президент Ирана.

