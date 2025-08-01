Федерация зимних видов спорта Азербайджана прокомментировала отказ на переход российской спортсменки Вероники Жилиной в состав сборной Азербайджана.

В ответ на запрос Report в Федерации выразили сожаление по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU -International Skating Union).

«Мы хотели бы особо подчеркнуть, что Вероника Жилина в своей заявке также довела до сведения другой стороны свою заинтересованность в представлении нашей страны на международных соревнованиях. Федерация зимних видов спорта в рамках продолжения процесса планирует повторно обратиться в Международный союз конькобежцев с просьбой о том, чтобы Вероника Жилина представляла Азербайджан в следующем сезоне», — заявили в организации.